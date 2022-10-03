Денежная помощь на 5 миллиардов евро: ЕС и Украина подписали меморандум

ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении макрофинансовой денежной помощи на 5 миллиардов евро. Первый транш будет уже в октябре

Денежная помощь от ЕС

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль подчеркивал, что новая макрофинансовая помощь от ЕС значительно усилит финансовую устойчивость Украины.

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Это еще один жест, демонстрирующий поддержку ЕС для Украины, чтобы она победила в войне, отстраивалась и двигалась к европейскому будущему.

– отметил он.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как Россия начала войну на территории Украины.

В этот раз ЕС предоставляет Украине 5 миллиардов евро для закрытия неотложных потребностей в ликвидности, выплаты заработных плат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие два транша будут позже этого года,

– написал Домбровскис.

Напомним, ранее экономический эксперт Даниил Монин подчеркивал необходимость этого транша от ЕС. Ведь, по его мнению, если бы Украина его не получила вовремя, то НБУ мог бы поднять официальный курс доллара из-за нехватки резервов.

Таким образом, если финансовая помощь от ЕС будет задерживаться, велика вероятность того, что Национальный Банк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен,

– сказал он.

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