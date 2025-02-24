Россия и в дальнейшем будет испытывать давление и ограничения: ЕС анонсировал 17-й пакет санкций

Евросоюз продолжает выполнять обязательства по поддержке Украины и укреплению ее позиций в борьбе за мир. Таким образом, давление на Россию только будет усиливаться, а потому ЕС уже готовит 17-й пакет санкций.

Решительные действия против агрессора

В Европе все хотят избежать продолжения войны. Именно поэтому важно действовать решительно против агрессора, чтобы достичь мира через силу, заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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По ее словам, сегодня министры иностранных дел европейских стран обсудили новые инициативы по усилению военной помощи Украине, и эти предложения получили широкую поддержку среди участников встречи.

ЕС стоит рядом с Украиной, мы обещали это, и мы это делаем. Сегодня мы приняли важные решения, в частности, 16 пакет санкций, которые включают несколько важных моментов, и мы продолжаем работать над 17 пакетом,

– подчеркнула Каллас.

Что будет в 17-м пакете санкций

По ее словам, детали этих предложений, в частности цифры, будут обсуждаться и решаться во время чрезвычайного Европейского саммита 6 марта.

Детали этих предложений, и особенно цифры, будут обсуждаться и решаться во время чрезвычайного Европейского саммита 6 марта. Мы должны поставить Украину в позицию силы. Украина должна быть способной сказать "нет" плохой сделке,

– подчеркнула Каллас.

Каллас также напомнила, что именно сегодня исполняется три года с начала российской войны против Украины. По ее словам, нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, а кто – жертвой в этой ситуации. Россия начала бомбардировки Украины 24 февраля 2022 года и продолжает это делать до сих пор.