ЕС ввел новые санкции против России: под ограничения попали известная компания и мессенджер

Евросоюз вводит новые санкции против России. В понедельник, 13 июля, введены ограничения в отношении девяти физических лиц и четырех юридических лиц.

Какие санкции ввел Европейский Союз

Речь идет о киберпреступности, о чем сообщили на сайте Совета ЕС.

Новые санкции Евросоюза касаются:

сотрудников российской военной разведки;

киберпреступников;

самопровозглашенных активистов;

частных компаний, содействующих усилиям России по дестабилизации ЕС, его государств-членов и международных партнеров.

Отмечается, что Евросоюз и его государства-члены осуждают злонамеренную кибердеятельность России и использование ею киберэкосистемы, охватывающей как государственных, так и негосударственных субъектов.

В понедельник, 13 июля, ЕС разоблачает 16-й центр Федеральной службы безопасности (ФСБ) России как структуру, координирующую деятельность ряда группировок, представляющих киберугрозу, в частности TURLA.

На протяжении многих лет ФСБ осуществляет широкий спектр злонамеренных киберопераций, масштабы и опасность которых постоянно растут,

– говорится в заявлении.

Они направлены против ЕС, его государств-членов, а также международных партнеров, в частности Украины.

Среди государств, которые стали целями проникновения в правительственные сети и диверсий против объектов критической инфраструктуры:

Франция;

Германия;

Польша;

Кипр;

Нидерланды;

Австрия;

Словакия;

Румыния;

Финляндия.

Более того, Европейский Союз расширил санкционные списки в отношении России, включив в них компанию VK, а также ее дочернюю инвестиционную компанию "Коммуникационная платформа", разработавшую мессенджер Max. Об этом указано в официальном журнале ЕС.

Указывается, что разработка приложения Max осуществлялась под надзором ФСБ, которая установила требования, которым должны были следовать его разработчики.

Таким образом, Евросоюз продолжает вводить санкции против России. ЕС стремится к соблюдению соответствующих международных норм и международного права в киберпространстве.

Что еще известно о санкциях против России

Напомним, что новые санкции ввела Великобритания. Ограничения коснулись 24 физических и юридических лиц.

Санкции касались киберпреступников – как и в случае с ЕС. Они наносят удар по сетям, поддерживающим агрессию Кремля.