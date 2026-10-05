Соседка Украины получила 157 миллионов от ЕС: впереди – еще более крупные суммы

Европейский Союз выделил Молдове еще 157 миллионов евро в рамках Плана роста. Страна получила средства после выполнения обязательств по реформам, однако в Брюсселе уже говорят о возможности значительно большего финансирования.

Какие средства получил Кишинев

О новом транше объявили в Брюсселе после десятого заседания Совета ассоциации Молдова – ЕС, пишет NewsMaker.

Сегодня была произведена выплата в размере 157 миллионов евро в рамках Плана роста для Молдовы – крупнейшего финансового пакета, который Молдова когда-либо получала. И Молдова приняла чрезвычайно важные реформы, чтобы обеспечить выплату этих средств,

– отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Она подчеркнула, что теперь Кишинев должен активизировать работу, чтобы европейское финансирование приносило конкретные результаты.

В этом году вы можете получить более 500 миллионов евро в рамках Плана роста, если продолжите двигаться по этому пути,

– добавила Кос.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила быстрые темпы проведения реформ и подчеркнула, что их необходимо продолжать.

Почему ЕС оказывает помощь Молдове

Средства Молдова получила за реформы. По данным правительства, страна выполнила 18 обязательств за последний отчетный период.

Премьер-министр Василе Тофан подчеркнул, что государство уже реализовало около 95% запланированных мер. По его словам, Кишинев работает над тем, чтобы к 2028 году завершить технические переговоры, а в 2030 году быть полностью готовым к вступлению в Евросоюз.

Он поблагодарил ЕС за финансовую поддержку, ведь эти средства расширят возможности страны по финансированию инвестиционных проектов.

Мы очень благодарны за эту поддержку. Она напрямую увеличивает нашу способность финансировать инвестиции в стране – в транспорт, энергетику, водоснабжение, здравоохранение, образование и другие сферы,

– добавил Тофан.

Обратите внимание! План роста для Молдовы предусматривает до 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки на 2025–2027 годы. Его цель заключается в том, чтобы ускорить реформы, стимулировать экономический рост и приблизить страну к единому рынку ЕС.

Напомним, что европейские партнеры также активно поддерживают Украину, однако выдвигают жесткие требования относительно изменений в законодательстве. В частности, Брюссель и Киев договорились о выделении 45 миллиардов евро на 2027 год в рамках Ukraine Support Loan.