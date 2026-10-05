Які кошти отримав Кишинів

Про новий транш оголосили в Брюсселі після десятого засідання Ради асоціації Молдова – ЄС, пише NewsMaker.

Сьогодні було здійснено виплату в розмірі 157 мільйонів євро в межах Плану зростання для Молдови – найбільшого фінансового пакета, який Молдова коли-небудь отримувала. І Молдова ухвалила надзвичайно важливі реформи, щоб забезпечити виплату цих коштів,

– зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Вона наголосила, що тепер Кишинів має посилити роботу, щоб європейське фінансування давало конкретні результати.

Цього року ви можете отримати понад 500 мільйонів євро в межах Плану зростання, якщо продовжите цей шлях,

– додала Кос.

Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відзначила швидкі темпи проведення реформ і наголосила, що їх необхідно продовжувати.

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За що ЄС надає допомогу Молдові

Кошти Молдова отримала за реформи. За даними уряду, країна виконала 18 зобов'язань за останній звітний період.

Прем'єр-міністр Василе Тофан підкреслив, що держава вже реалізувала близько 95% запланованих заходів. За його словами, Кишинів працює над тим, щоб до 2028 року завершити технічні переговори, а у 2030 році повністю бути готовим до вступу в Євросоюз.

Він подякував ЄС за фінансову підтримку, адже кошти збільшать можливості країни фінансувати інвестиційні проєкти.

Ми дуже вдячні за цю підтримку. Вона безпосередньо збільшує нашу спроможність фінансувати інвестиції в країні – у транспорт, енергетику, водопостачання, охорону здоров'я, освіту та інші сфери,

– додав Тофан.

Зауважте! План зростання для Молдови передбачає до 1,9 мільярда євро фінансової підтримки на 2025 – 2027 роки. Його мета полягає в тому, щоб прискорити реформи, стимулювати економічне зростання та наблизити країну до єдиного ринку ЄС.

Нагадаємо, що європейські партнери також активно підтримують Україну, проте висувають жорсткі вимоги щодо змін у законодавстві. Зокрема, Брюссель та Київ домовилися про виділення 45 мільярдів євро на 2027 рік у межах Ukraine Support Loan.