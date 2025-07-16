Предлагают 100 миллиардов евро: в ЕС запланировали поддержку для Украины на 2028-2034 годы

Евросоюз планирую выделить на поддержку Украины 100 миллиардов евро. Такая сумма запланирована в долгосрочном бюджете ЕС (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 годы.

Какую поддержку Украины запланировали в ЕС?

Такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания коллегии Еврокомиссии, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Мы выделяем 100 миллиардов евро для Украины,

– сказала фон дер Ляйен.

В частности она напомнила о существовании "Украинского фонда" (Ukraine facility), в который вошло 50 миллиардов евро. Она отметила, что эти суммы медленно, но уменьшаются. Поэтому ЕС предлагает 100 миллиардов евро, чтобы снова наполнить фонд для Украины и поддержать восстановление страны.

Многолетний бюджет на 2028-2034 годы должен быть утвержден до конца 2027 года.

Обратите внимание! Когда проект бюджета обнародует Еврокомиссия, то свою позицию по нему должны выразить Европейский парламент и Европейский совет.