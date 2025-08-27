Европейский Союз планирует до конца недели ускоренно принять законодательство об отмене всех пошлин на промышленные товары из США. Такое требование выдвинул Трамп перед тем, как США снизят пошлины на экспорт автомобилей из ЕС.

Что сейчас происходит между ЕС и США?

Европейская комиссия, которая отвечает за торговые вопросы от имени Евросоюза, также предоставит льготные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

ЕС признал, что торговая сделка, которая заключена с Трампом, больше выгодна США. Однако в блоке отметили, что этот компромисс необходим для обеспечения стабильности и определенности для бизнеса. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее описала ее как "крепкую, хотя и не идеальную сделку".

Этот шаг делается даже несмотря на то, что Трамп пригрозил ввести пошлины и другие санкции против стран, которые облагают налогом онлайн-сервисы, не уточнив, какие именно государства могут попасть под удар и будет ли среди них ЕС,

– пишут в Bloomberg.

В частности Трамп уже давно критикует технологические и антимонопольные правила ЕС, которые затрагивают американских гигантов вроде Alphabet Inc.'s Google и Apple Inc.

Сейчас европейские автомобили и автозапчасти облагаются 27,5% пошлиной при экспорте в США. Несмотря на то, что США и ЕС заключили торговое соглашение, по которому американские пошлины на почти все европейские товары должны снизиться до 15%, Трамп заявил, что это не будет касаться автомобилей, пока не будет предложено законодательство об отмене промышленных и других пошлин.

Важно! Если ЕС внесет такое законодательство до конца месяца, то 15% ставка пошлины на европейские автомобили будет применена задним числом с 1 августа.

Почему автомобили так важны для ЕС? Автомобили являются одним из важнейших экспортных товаров блока в США. Только Германия в 2024 году экспортировала в США новых автомобилей и запчастей на 34,9 миллиарда долларов. Поэтому Комиссия пропустит проведение оценки воздействия по этому предложению, чтобы продвинуть ее быстрее.

Что сейчас не так с отношениями между ЕС и США?