Європейський Союз планує до кінця тижня пришвидшено ухвалити законодавство про скасування всіх мит на промислові товари зі США. Таку вимогу висунув Трамп перед тим, як США знизять мита на експорт автомобілів з ЄС.

Що наразі відбувається між ЄС та США?

Європейська комісія, яка відповідає за торговельні питання від імені Євросоюзу, також надасть пільгові тарифні ставки на певні морепродукти та сільськогосподарські товари, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

ЄС визнав, що торгова угода, яка укладена з Трампом, більше вигідна США. Однак у блоці наголосили, що цей компроміс необхідний для забезпечення стабільності та визначеності для бізнесу. Голова комісії Урсула фон дер Ляєн раніше описала її як "міцну, хоча й не ідеальну угоду".

Цей крок робиться навіть попри те, що Трамп пригрозив запровадити мита та інші санкції проти країн, які оподатковують онлайн-сервіси, не уточнивши, які саме держави можуть потрапити під удар і чи буде серед них ЄС,

Зокрема Трамп уже давно критикує технологічні та антимонопольні правила ЄС, які зачіпають американських гігантів на кшталт Alphabet Inc.’s Google та Apple Inc.

Наразі європейські автомобілі та автозапчастини обкладаються 27,5% митом при експорті до США. Попри те, що США та ЄС уклали торговельну угоду, за якою американські мита на майже всі європейські товари мають знизитися до 15%, Трамп заявив, що це не стосуватиметься автомобілів, доки не буде запропоновано законодавство про скасування промислових та інших мит.

Важливо! Якщо ЄС внесе таке законодавство до кінця місяця, то 15% ставка мита на європейські автомобілі буде застосована заднім числом з 1 серпня.

Чому автомобілі так важливі для ЄС? Автомобілі є одним із найважливіших експортних товарів блоку до США. Лише Німеччина у 2024 році експортувала до США нових автомобілів та запчастин на 34,9 мільярда доларів. Тому Комісія пропустить проведення оцінки впливу щодо цієї пропозиції, щоб просунути її швидше.

