Есть ли доплата к пенсии после 65 лет
27 августа 2024, 09:20Читати новину українською
После наступления пенсии украинцы все еще могут рассчитывать на увеличение выплат от государства. В частности говорится о надбавках и доплатах к выплатам.
Надбавки к выплатам после 65 лет
Пенсионеры, которые наработали более 30 лет стажа до 65 лет, гарантированно будут получать не менее 40% от минимальной зарплаты.
Читайте также Назначают ли пенсию по инвалидности без стажа
Напомним! Сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен, хотя фактически составляет 3 370 гривен.
Однако, если лицо получает менее 40% от минимальной зарплаты, ей автоматически назначат доплату.
Доплаты по возрасту
Лица, достигшие 70 лет начинают получать доплаты по возрасту, размер которых со временем растет следующим образом:
- от 70 до 74 лет – получают дополнительно 300 гривен.
- от 75 до 79 лет – получают дополнительно 456 гривен.
- от 80 лет – получают дополнительно 570 гривен.