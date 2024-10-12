Льготная пенсия: что это такое и как она назначается

Льготные пенсии назначаются лицам, которые работали на работах с вредными или тяжелыми условиями труда. Это предусматривает возможность получить пенсию по возрасту раньше, чем по общему порядку.

Условия для льготной пенсии

Условия назначения льготных пенсий определяются Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщают в ПФУ.

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Основные условия для получения льготной пенсии:

Достижение пенсионного возраста: Для женщин пенсионный возраст зависит от года их рождения. Соответствующий трудовой стаж: Необходимо иметь определенный стаж работы в особо вредных или тяжелых условиях труда. Эти условия определяются в соответствии со списком №1 (подземная работа или работа с особо вредными условиями) или списка №2 (другие работы с вредными условиями).

Если лицо работало на таких работах до вступления в силу Закона, условия назначения пенсии могут определяться по предыдущему законодательству.

Какой стаж для льготной пенсии

На подземных работах и работах с особо вредными условиями:

Если полного стажа не хватает, но есть половина необходимого стажа на вредных работах, пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждый год такой работы для мужчин и на 1 год и 4 месяца для женщин.

Мужчины могут выйти на пенсию по достижении 50 лет, если имеют стаж работы от 20 лет и 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет должны быть на указанных работах.

могут выйти на пенсию по достижении 50 лет, если имеют стаж работы от 20 лет и 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет должны быть на указанных работах. Женщины могут выйти на пенсию по достижении 45-50 лет (зависит от года рождения), если имеют стаж от 15 лет и 6 месяцев до 20 лет, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев на таких работах.

На других работах с вредными условиями труда (список №2):

Мужчины могут получить пенсию после 55 лет, имея стаж от 25 лет и 6 месяцев до 30 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – на опасных работах.

могут получить пенсию после 55 лет, имея стаж от 25 лет и 6 месяцев до 30 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – на опасных работах. Женщины выходят на пенсию после 50-55 лет с общим стажем от 20 лет и 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет на таких работах.

Льготный стаж позволяет уменьшить пенсионный возраст и получить пенсию раньше обычных условий.