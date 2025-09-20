Украинцы рискуют получить неожиданный штраф из-за несвоевременной или некорректной регистрации места жительства. Проверьте свои документы, чтобы избежать проблем.

За что могут оштрафовать украинцев?

Украинцев могут оштрафовать за несвоевременную или некорректную регистрацию места жительства, передает 24 Канал со ссылкой на статью 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Интересно Могут ли отключить газ, если не платить за его распределение

Если гражданин, иностранец или лицо без гражданства, который находится в Украине легально, не зарегистрирует свое проживание в течение 30 дней, ему могут вынести предупреждение или наложить штраф от 17 до 51 гривны.

Обратите внимание! В соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства", в Украине термин "прописка" уже давно вышел из употребления, но в быту его до сих пор используют. Официально сегодня речь идет о регистрации места жительства.

В более сложных случаях, когда нарушение сочетается с другими нормами административного или уголовного законодательства, размер санкции может вырасти до 50% прожиточного минимума за каждый месяц задержки.

Почему не стоит затягивать с регистрацией места жительства?

Регистрация места жительства важна не только для избежания штрафов. Она обеспечивает доступ к:

медицинскому обслуживанию;

социальной помощи;

возможности голосовать на выборах;

получению справок и других документов.

Также родители обязаны зарегистрировать ребенка в течение трех месяцев после рождения, иначе штраф накладывается сразу.

Что известно о штрафах в Украине: коротко о главном