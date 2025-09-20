За що можуть оштрафувати українців?

Українців можуть оштрафувати за несвоєчасну або некоректну реєстрацію місця проживання, передає 24 Канал із посиланням на статтю 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Якщо громадянин, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває в Україні легально, не зареєструє своє проживання протягом 30 днів, йому можуть винести попередження або накласти штраф від 17 до 51 гривні.

Зверніть увагу! Відповідно до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", в Україні термін "прописка" вже давно вийшов із ужитку, але в побуті його досі використовують. Офіційно сьогодні йдеться про реєстрацію місця проживання.

У складніших випадках, коли порушення поєднується з іншими нормами адміністративного чи кримінального законодавства, розмір санкції може зрости до 50% прожиткового мінімуму за кожен місяць затримки.

Чому не варто затягувати з реєстрацією місця проживання?

Реєстрація місця проживання важлива не лише для уникнення штрафів. Вона забезпечує доступ до:

медичного обслуговування;

соціальної допомоги;

можливості голосувати на виборах;

отримання довідок та інших документів.

Також батьки зобов’язані зареєструвати дитину протягом трьох місяців після народження, інакше штраф накладається одразу.

Що відомо про штрафи в Україні: коротко про головне