В Киеве не везде есть тепло: почти 700 домов до сих пор без отопления
- Без отопления в Киеве остаются почти 700 домов из-за последствий российских обстрелов критической инфраструктуры.
- На 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют значительные морозы, в частности в Киеве до минус 20 – 25 градусов.
В Киеве, по состоянию на 1 февраля, восстановили тепло для более 2 700 домов. Впрочем несколько сотен домов до сих пор остаются без отопления. Хуже всего то, что синоптики прогнозируют существенные морозы в эти дни по всей стране.
Сколько домов до сих пор без тепла в столице?
В Киеве почти 700 домов остается без тепла, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Как пояснил Кулеба, часть этих домов до сих пор без тепла в результате последнего российского обстрела по критической инфраструктуре.
Самая сложная ситуация – в Соломенском и Печерском районах. Восстановление продолжается.
В то же время для больниц, родильных домов и опорных пунктов несокрушимости задействовано 69 мобильных котельных, чтобы обеспечить тепло. По водоснабжению и водоотводу, то оно работает по городу в штатном режиме.
Напоминаем! После российской атаки 24 января без отопления остались около 6 тысяч многоквартирных домов. А по состоянию на 26 января, без тепла до сих пор было 1,2 тысячи многоэтажек. Часть из этих домов уже в третий раз после атак врага без тепла, сообщил мэр города Виталий Кличко во время общения с журналистами.
Какую температуру передают на 1 и 2 февраля?
Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, на 1 февраля в Украине ожидают холодную погоду с температурой днем до 12 – 17 градусов мороза, а ночью – до 20 – 25 градусов мороза.
- На Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине – ночью до 15 – 20 градусов мороза, а днем до 9 – 14 градусов мороза,
- В южных областях – ночью до 9 – 14 градусов морозе, а днем до 4 – 9 градусов мороза,
- Зато в Крыму и Закарпатье: ночью и днем до 1 – 6 градусов мороза. Днем на Закарпатье местами около 0 градусов.
Еще ранее в ГСЧС Украины сообщали, что первые 3 дня февраля в Украине ожидается существенное снижение температуры. В частности в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидалось, что температура может упасть до 20 – 27 градусов мороза. Зато в самом Киеве – до минус 20 – 25 градусов.
Как ситуация в энергосистеме влияет на экономику страны?
Как рассказал для 24 Канала экономист Олег Пендзин, из-за погодных условий последствия от российских ударов усложняют и так не простую ситуацию в энергосистеме. К этому добавилось технологическое нарушение с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины.
В общем если бы температура воздуха была на уровне 10 – 12 градусов тепла, то ситуация в энергосистеме была бы проще, добавил эксперт.
Кроме того, из-за проблем малого и среднего бизнеса на этом фоне, а также из-за остановки крупных предприятий, поступления в бюджет могут уменьшиться. Поэтому цены на товары могут вырасти, а объемы производства упасть.