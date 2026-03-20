Есть разрушения: Россия атаковала объекты Нафтогаза в двух областях Украины
- Россия атаковала объекты Нафтогаза в Сумской и Полтавской областях беспилотниками, вызвав повреждения и пожар.
- Никто не пострадал, работу оборудования остановлено, продолжается оценка ущерба.
Ночью 20 марта Россия ударила беспилотниками по нефтегазовой инфраструктуре Украины. Были атакованы объекты Группы Нафтогаз на Полтавщине и Сумщине.
Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".
Какие последствия российской атаки на Нафтогаз?
Ночью 20 марта российские беспилотники ударили по двум активам Группы Нафтогаз. Попадания зафиксированы на объектах в Сумской и Полтавской областях.
По данным компании, в результате атак никто не пострадал. Все работники находились в укрытиях во время атаки.
Однако вражеские БПЛА нанесли разрушения инфраструктуре. На одном из объектов возник пожар. Его оперативно потушили пожарные ГСЧС и специалисты компании.
Работа оборудования остановлена, продолжается оценка убытков,
– сообщил председатель правления Сергей Корецкий.
Отмечается, что Россия уже более 30 раз атаковала критическую инфраструктуру Нефтегаза с начала 2026 года.
Россия обстреляла дронами Одесскую область. В результате атак повреждены два иностранных коммерческих судна. По данным Одесской ОВА, пострадали два человека, повреждён зерновой бункер и оборудование.
Запорожье атаковали БПЛА и воздушные цели России. В результате атак разрушены частные дома, погиб человек, а еще двое пострадали.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 20 марта Россия запустила по Украине 156 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 133 БпЛА, однако зафиксированы попадания.