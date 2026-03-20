Есть разрушения: Россия атаковала объекты Нафтогаза в двух областях Украины

Ночью 20 марта Россия ударила беспилотниками по нефтегазовой инфраструктуре Украины. Были атакованы объекты Группы Нафтогаз на Полтавщине и Сумщине.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

Смотрите также В Запорожье прогремели взрывы: поврежден частный дом, ранена женщина

Какие последствия российской атаки на Нафтогаз?

Ночью 20 марта российские беспилотники ударили по двум активам Группы Нафтогаз. Попадания зафиксированы на объектах в Сумской и Полтавской областях.

По данным компании, в результате атак никто не пострадал. Все работники находились в укрытиях во время атаки.

Однако вражеские БПЛА нанесли разрушения инфраструктуре. На одном из объектов возник пожар. Его оперативно потушили пожарные ГСЧС и специалисты компании.

Работа оборудования остановлена, продолжается оценка убытков,

– сообщил председатель правления Сергей Корецкий.

Отмечается, что Россия уже более 30 раз атаковала критическую инфраструктуру Нефтегаза с начала 2026 года.

