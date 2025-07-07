ВПЛ смогут получить деньги за разрушенное жилье по программе еВідновлення

Ранее ВПЛ с оккупированных территорий не могли получать компенсацию за разрушенное жилье, ведь для этого необходимо физическое обследование дома. Правительство нашло решение проблемы.

Как ВПЛ получить деньги еВідновлення

Правительство приняло ряд решений в поддержку внутренне перемещенных лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Смотрите также Переселенцам часто отказывают в аренде жилья: как это объясняют

По его словам, в этом году правительство выделило 15 миллиардов гривен на поддержку семей ВПО, чье жилье было уничтожено. Это рекордная сумма на программу еВідновлення.

Приняли также решение, которое позволит дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать. Речь идет, в частности, о территории активных боевых действий, а также об оккупированных территориях.

Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото и видео материалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья, а это означает, что ВПЛ смогут претендовать на компенсацию по программе еВідновлення,

– отметил Шмыгаль.

Программа для ВПЛ из Мариуполя

Для ВПЛ из Мариуполя запускают строительство муниципального социального арендного жилья и программу льготных ипотечных кредитов. Это позволит еще большему количеству мариупольских семей получить собственное жилье в Украине.

Шмыгаль также отметил, что правительственная программа субсидий на аренду жилья для всех внутренне перемещенных лиц продолжает действовать и каждая семья ВПО, которая тратит на такую аренду более 20% своих доходов, может обратиться за поддержкой от государства.