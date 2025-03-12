Нацбанк установил евро на уровне более 45 гривен

Официальные курсы валют подорожали. Доллар США прибавил в цене на 13 копеек, однако рекордный рост произошел по курсу евро, который вырос более чем на 40 копеек за последние сутки. Таким образом, официальное евро уже более 45 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,41 гривне. То есть цена валюты выросла на 13 копеек против 11 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,21 гривны. То есть цена выросла на 44 копейки.

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По состоянию на 13 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,50 гривны,

евро – 45,16 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 12 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,58 гривны , продажа – по 41,63 гривны ,

, продажа – , по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,06 гривны, продажа – по 41,61 гривне.

Какой прогноз евро на март

Еще ранее правление НБУ повысило учетную ставку с 14,5% до 15,5%. Как рассказывает 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, такое решение повлияет на прочность гривны, ведь рынок получил дополнительную гарантую от возможного роста спроса.

Ожидается, что на наличном рынке в этом месяце европейская валюта может находиться на уровне 43,50 – 45 гривен за валюту.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Новая учетная ставка вместе с валютными интервенциями позволяют Нацбанку держать в балансе спрос и предложение, что безусловно скажется на курсовой стабильности.

Также, будут влиять на рынок в этот период такие факторы, как международная финансовая помощь, нулевая разница между курсами наличного и безналичного рынков и действия в рамках режима управляемой гибкости.