Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,41 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 13 копійок проти 11 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45,21 гривні. Тобто ціна виросла на 44 копійки.

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Станом на 13 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,50 гривні,

євро – 45,16 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 12 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,58 гривні , продаж – по 41,63 гривні ,

, продаж – , станом на 9 березня, в обмінниках: купівля – по 41,06 гривні, продаж – по 41,61 гривні.

Який прогноз євро на березень

Ще раніше правління НБУ підвищило облікову ставку з 14,5% до 15,5%. Як розповідає 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, таке рішення вплине на міцність гривні, адже ринок отримав додаткову гарантую від можливого росту попиту.

Очікується, що на готівковому ринку цього місяця європейська валюта може перебувати на рівні 43,50 – 45 гривень за валюту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нова облікова ставка разом з валютними інтервенціями дають змогу Нацбанку тримати в балансі попит і пропозицію, що безумовно позначиться на курсовій стабільності.

Також, впливатимуть на ринок у цей період такі чинники, як міжнародна фінансова допомога, нульова різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків та дії у рамках режиму керованої гнучкості.