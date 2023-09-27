Ценопад в обменниках и на черном рынке: как изменилась стоимость валют за сутки

На сегодня стоимость покупки обменниками евро опустилась более чем на 50 копеек. Покупка доллара тоже не отстает. На черном рынке цена валют не так сильно опустилась, однако удешевление есть.

Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 27 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,7 гривны (+5 копеек против 26 сентября), а продажа – 38,3 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,3 гривны (-20 копеек), а продают в среднем по 41,1 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,53 гривны (-26 копеек), а продажа – 38,26 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-26 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,01 гривны (-56 копеек), а продажа – 40,93 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,1 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,22 гривны (-12 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-12 копеек). Евро покупают за 40,6 гривны (-18 копеек), а продают за 40,9 гривны (-15 копеек).

Будет ли доллар по 41 гривне

Как рассказал 24 Каналу экономист, член совета Национального банка Украины Василий Фурман, на 2024 год заложенный курс составляет 41,4 гривны, который отличается от текущего курса в 36,6 гривны.

Впрочем, курс за доллар более чем в 41 гривну не является обязательным для НБУ, а лишь условной бюджетной цифрой для перевода долларовых поступлений.

Курс гривны в государственном бюджете – это не цель и прогноз. В частности, на 2023 год правительство уже закладывало курс гривны на уровне 42,2 гривны за доллар, однако это никак не повлияло на текущий курс, установленный НБУ,

– говорит эксперт.