Евро обвалилось: какой курс официальной валюты

НБУ опустил курс евро почти на 50 копеек за последние сутки. Теперь цена валюты составляет менее 43,5 гривны. Кроме того, американская валюта также потеряла цену, но всего на уровне 10 копеек.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,24 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 14 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 43,46 гривны. То есть, цена упала на 48 копеек.

По состоянию на 18 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,27 гривны,

евро – 43,65 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,64 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,56 гривны, продажа – по 41,61 гривне,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,30 гривны, продажа – 41,70 гривны.

Какой курс прогнозируют в Украине в 2025 году

Согласно данным НБУ, в октябре этого года аналитики ухудшили ожидания относительно курса гривны до 44,08 гривны за доллар , хотя в сентябре прогноз составлял 43,98 гривны за доллар,

, хотя в сентябре прогноз составлял 43,98 гривны за доллар, Ожидания населения в то же время были на уровне 44,54 гривны за доллар , что также выше чем их сентябрьский прогноз в 44,03 гривны.

, что также выше чем их сентябрьский прогноз в 44,03 гривны. А данные за август по ожиданиям руководителей предприятий свидетельствуют о том, что прогноз курса, по их мнению, составит уровне 43,72 гривны за доллар.

Обратите внимание! Через 12 месяцев, по прогнозам украинских банкиров, курс будет на уровне 44,92 гривны за доллар.