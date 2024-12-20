НБУ существенно опустил в цене курс евро
Официальное евро потеряло за последние сутки почти 40 копеек, а вот доллар наоборот подорожал, хоть и несущественно. В то же время с новой недели валюты немного изменятся.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,92 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 19 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,57 гривны. То есть цена упала на 38 копеек.
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По состоянию на 23 декабря курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,87 гривны,
- евро – 43,51 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 20 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,10 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,40 гривны, продажа – 42,25 гривны.
Какой курс официального доллара прогнозируют
По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, официальный курс доллара вряд ли пересечет границу в 42 гривны в последнюю неделю года.
Скорее всего, диапазон официального курса застынет между 41,70 и 41,90 гривнами за доллар.
В то же время на наличном рынке валюта может пересечь границу в 42 гривны за доллар:
- С 23 по 29 декабря доллар и евро будут в таких коридорах: на межбанке – 41,60 – 41,90 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро,
- На наличном рынке: 41,70 – 42,20 гривны за доллар, 45 – 47,50 гривны за евро.