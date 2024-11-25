Евро ниже 43 гривен: НБУ существенно опустил валюту

За выходные курс евро обвалился более чем на 45 копеек. Таким образом, курс составляет сегодня ниже 43 гривен. В то время доллар остается на стабильном уровне.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,31 гривне. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 22 ноября. Официальный курс евро зато составляет 42,99 гривны. То есть, цена упала на 47 копеек.

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По состоянию на 26 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 43,47 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,65 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,45 гривны, продажа – 41,79 гривны.

Какие курсы прогнозируют на этой неделе

Как сообщила 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе в среду котировки опустились до уровня 41,20 гривен за доллар. И такое укрепление гривны в безналичном сегменте не сильно сказалось на наличном курсе. В течение недели валюту предлагали в диапазоне 41,5 – 41,65 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На конец этой недели приходится переходная дата – период уплаты зарплат. Это приведет к дополнительному спросу на валюту со стороны населения.

В то же время в этом месяце спрос будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов.

Обратите внимание! В течение этой недели стоимость валюты в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,50 – 41,80 гривен за доллар.