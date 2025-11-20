Спад везде: обвалилось ли евро ниже 48 гривен в обменниках

За последние сутки европейская валюта на рынке показала существенный спад стоимости. Больше всего евро потеряло в цене в обменниках, где курс обмена подешевел более чем на 50 копеек. доллар зато остается в традиционных пределах, кроме как в обменниках, где валюта также потеряла цену.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 20 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,82 гривны (+2 копейки против 19 ноября) и продажа по 42,29 гривны (без изменений). Смотрите также Санкции против Китая: почему Европа не усиливает давление на Пекин за помощь Москве и что с этим делать Покупка евро проходит по 48,50 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,15 гривны (-10 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,25 гривны (+2 копейки), а продать по 42,20 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продать по (без изменений). Покупка евро по 48,80 гривны (-19 копеек), а продажа по 49,02 гривны (-8 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,68 гривны (-9 копеек), а продают по 42,31 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают по (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,08 гривны (-56 копеек), а продают по 49,20 гривны (-4 копейки). Каким будет курс в конце ноября? Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в последнюю неделю ноября доллар, как и несколько недель подряд, будет колебаться между 41,8 – 42,2 гривны, а евро – в пределах 48 – 49,5 гривны.

Кроме того, курс доллара может иногда достигать более 42 гривен, но стремительных изменений не предвидится по стоимости.

В декабре ситуация на валютном рынке может быть наоборот довольно оживленной. В частности это из-за ожидания праздников и энергетической и военной неопределенности. Несмотря на это ожидается, что в конце 2025 года официальный курс может несколько вырасти, но будет на приемлемом уровне.

На наличном рынке на следующей неделе стоит ожидать таких показателей: 41,8 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.