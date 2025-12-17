Валюта впервые достигла 50 гривен: где евро стоит больше всего

В банках европейская валюта перевалила за отметку в 50 гривен впервые за всю историю. Зато в обменниках евро близко к тому, чтобы установить новую цену. Доллар на этом фоне также показывает рост цены, особенно в обменниках, где валюта резко подорожала более чем на 20 копеек при курсе обмена.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 17 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (без изменений по сравнению с 16 декабря) и продажа по 42,50 гривны (+5 копеек). Покупка евро проходит по 49,40 гривны (+18 копеек), продажа – по 50,02 гривны (+8 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,40 гривны (+1 копейка), а продать по 42,40 гривны (+5 копеек).

(+1 копейка), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 49,76 гривны (+6 копеек), а продажа по 49,94 гривны (+9 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 42,16 гривны (+26 копеек), а продают по 42,50 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+26 копеек), а продают по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,63 гривны (+10 копеек), а продают по 49,97 гривны (+1 копейка). Какого курса ждать? Перед рождественскими праздниками на валютном рынке возможно повышение спроса в наличном секторе, что будет обусловлено неопределенностью относительно нескольких факторов, среди которых международная помощь на 2026 год, война, проблемы с электроснабжением в стране и тому подобное.

Нацбанк, учитывая введение режима управляемой гибкости, будет применять валютные интервенции для того, чтобы сглаживать колебания и поддерживать гривну. И несмотря на то, что разница между курсами покупки и продажи в обменниках может расширяться, однако общие колебания курса будет оставаться умеренными.

Ожидается, что в течение этой недели курс доллара будет находиться в диапазоне от 42 до 42,6 гривны, а курс евро – от 48 до 49,75 гривны с ежедневными изменениями в этих пределах. Ожидать резких скачков цены не нужно, но частота колебаний может быть высокой из-за адаптации рынка.