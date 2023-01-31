Курс евро растет: чего ожидать от валюты до конца зимы

Курс евро к концу зимы может продолжить расти из-за укрепления по паре доллара к евро. Вместе с тем, эксперт прогнозирует стабильную курсовую динамику.

Наличный рынок

Январь был достаточно спокойным для наличного рынка, несмотря на то, что большие расходы бюджетов в конце декабря способствуют увеличению спроса на валюту, рассказывает в комментарии 24 Каналу экономический эксперт Даниил Монин. Вместе с тем отмечет, что этого особенно не произошло.

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Даниил Монин Экономический эксперт Покупка бизнесом и населением валюты, которая оценивается по итогам января около 2,8 миллиарда долларов – даже меньше декабрьских. При этом Украине ЕС предоставил 3 миллиарда евро в форме кредита, а США – грант в размере 676 миллионов долларов. Что с запасом перекрывает утраты валюты.

По мнению эксперта, международные резервы выйдут до отметки в 30 миллиардов долларов, что будет даже выше, чем на 1 февраля 2022 года. Соответственно, девальвационных настроений для гривны не просматривается. К тому же, он напоминает, что НБУ пока пообещал держать официальный курс на текущем уровне в 36,57 гривны за доллар.

Каким будет курс до конца зимы

Поэтому в целом оцениваю, что в феврале будет достаточно стабильная курсовая ситуация. При этом курс евро может несколько возрасти в связи с его укреплением по паре доллар/евро, когда евро укрепился с 1,07 до 1,09 доллара. Ожидается, что к концу зимы евро выйдет до отметки 1,10 – 1,11 за доллар, что соответственно несколько увеличит стоимость евро в обменных пунктах,

– прогнозирует эксперт.

Наличный курс 30 января