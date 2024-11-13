Евро уже ниже 44 гривен: какой курс валюты на рынке сегодня

Евро продолжает дешеветь. На черном рынке и в обменниках цена наиболее существенно снизилась. В то время, как доллар везде подорожал.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек против 12 ноября) и продажа по 41,70 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44 гривны (-13 копеек), а продажа по 44,61 гривны (-16 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,71 гривне (+6 копеек), а продать по 41,74 гривны (+4 копейки).

(+6 копеек), а продать по (+4 копейки). Покупка евро по 44,38 гривны (-22 копейки), а продажа по 44,45 гривны (-25 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,27 гривны (+16 копеек), а продают по 41,85 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+16 копеек), а продают по (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,81 гривны (-21 копейка), а продают по 44,76 гривны (+2 копейки).

Каким будет курс на этой неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что ситуация на межбанке будет без чрезмерных оживлений, а курсовые показатели будут незначительно меняться. В то же время на наличном рынке курсовые показатели формируют на основе межбанковского курса. Несмотря на это в течение недели в этом секторе может наблюдаться еще большее спокойствие, чем на межбанке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы находимся на пороге скидочных "черных пятниц", рождественско-новогодних праздников, что положительно скажется на балансе спроса и предложения. Ведь часть граждан будет покупать валюту, а часть граждан будет тратить валюту, обменивая ее на гривну для осуществления запланированных покупок/

Обратите внимание! На межбанке на этой неделе ожидается, что курс будет колебаться на уровне 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро, а на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 47,5 гривны за евро.