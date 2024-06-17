Официальные валюты дешевеют: сколько потеряли евро и доллар

Официальный курс доллара потерял несколько копеек за выходные. В то время евро подешевело на рекордную 41 копейку. Завтра стоимость валют лишь немного изменится в цене.

Официальный курс 17 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,64 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 5 копеек против 14 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,47 гривны, что на 41 копейку меньше, чем было на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 18 июня:

доллар – 40,64 гривны,

евро – 43,53 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 17 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,52 гривны , а продажа – 41,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,72 гривны , а продажа – 41,17 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,96 гривны, а продажа – 41,06 гривны.

Чего ждать от курса на этой неделе

Банкир Анна Золотько рассказывает для 24 Канала, что объем интервенций Нацбанка, который уменьшился на предыдущей неделе, снова увеличился – до 898 миллионов долларов.

На прошлой неделе максимальные котировки были достигнуты в четверг. Тогда курс доллара достиг рекордного показателя.

Золотько объясняет, что многие финансисты прогнозировали такой шаг от регулятора.

Анна Золотько Руководитель казначейского департамента Unex Bank Однако рост фундаментального давления на ценовую стабильность оставляли достаточно пространства для сомнений. Поэтому для части рынка снижение учетной ставки стало неожиданным и могло временно усилить спрос на валюту.

В то же время на наличном рынке отклик на колебания курса на рынке был сдержанным – течение всей недели стоимость наличного доллара колебалась в узком коридоре 40,80 – 41,0 гривны за доллар.

Ожидается, что на этой неделе произойдет умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка.

Курс американского доллара в наличном сегменте будет колебаться от 40,7 до 41,3 гривны за доллар,

– добавляет банкир.

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