Ценопад валют: евро уже не 47 гривен

За последние сутки официальный курс евро опустился ниже 47 гривен, потеряв 22 копейки. В то же время курс доллара также подешевел –до 41,45 гривны.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,45 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 6 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,96 гривны. То есть цена упала на 22 копейки.

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По состоянию на 8 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 47,07 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,12 гривны , продажа – по 41,79 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,39 гривны , продажа – по 41,38 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

По сколько будет доллар

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что НБУ в дальнейшем будет оставаться ключевым валютным продавцом на межбанке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Официальный курс на уровне 41,70 гривны можно считать средним значением в ближайшие дни со средним движением на 10 – 20 копеек в обе стороны.

В то же время Золотько напомнила, что на прошлой неделе курс евро в банках взлетел до 48 гривен: