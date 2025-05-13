Официальный евро обвалился

За последние сутки официальный курс доллара упал на 1 копейку, а в то время, официальный курс евро упал на 60 копеек. Цена обеих валют также упадет 14 мая.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,53 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 12 мая. Официальный курс евро зато составляет 46,15 гривны. То есть цена упала на 60 копеек.

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По состоянию на 14 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,50 гривны,

евро – 46,09 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,54 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,87 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

По сколько был доллар

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе НБУ ослабил много ограничений, введенных для бизнеса с начала войны.

Поэтому, Нацбанк снял часть ограничений на погашение внешних кредитов, осуществление форвардных сделок, финансирование зарубежных представительств и расчеты корпоративными карточками за рубежом.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наблюдали лишь незначительное снижение стоимости валюты в начале недели, а дешевле всего приобрести ее можно было в среду: 41,20 – 41,80 гривны за доллар.

Банкир добавила, что самое низкое предложение валюты было зафиксировано в понедельник, а наибольший спрос – в среду и четверг. Но на всех этапах регулятор компенсировал структурный дефицит.