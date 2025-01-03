Пока доллар растет, евро падает: НБУ установил курсы
За последние сутки курс доллара вырос на несколько копеек, а вот курс евро существенно опустился. С новой недели НБУ ожидает, что незначительные изменения по валютам.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,03 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 2 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,37 гривны. То есть цена упала на 23 копейки.
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По состоянию на 6 января курс НБУ будет такой:
- доллар – 42,08 гривны,
- евро – 43,33 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 3 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,85 гривны, продажа – по 42,45 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,49 гривны, продажа – по 42,50 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,73 гривны, продажа – 42,70 гривны.
Прогноз по курсу
Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, до середины 2025 года НБУ может держать курс на уровне 42 – 43 гривен. Сейчас Украина имеет едва ли не самые большие международные золотовалютные резервы.
На 1 января 2025 года Украина имеет рекорд международных резервов. На мой текущий прогноз, это где-то около 44 миллиардов долларов.
- По словам Монина, в декабре 2024 года Украина получила западного финансирования на сумму 9,3 миллиарда долларов.
- Кроме того, в августе 2024 года международные резервы составили более 42 миллиардов долларов. На тот момент это самая большая сумма с 2022 года.