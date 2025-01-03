Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,03 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 2 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,37 гривны. То есть цена упала на 23 копейки.

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По состоянию на 6 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,08 гривны,

евро – 43,33 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 3 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,85 гривны , продажа – по 42,45 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,49 гривны , продажа – по 42,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,73 гривны, продажа – 42,70 гривны.

Прогноз по курсу

Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, до середины 2025 года НБУ может держать курс на уровне 42 – 43 гривен. Сейчас Украина имеет едва ли не самые большие международные золотовалютные резервы.

Даниил Монин Экономист, эксперт Украинского института будущего На 1 января 2025 года Украина имеет рекорд международных резервов. На мой текущий прогноз, это где-то около 44 миллиардов долларов.