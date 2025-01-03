Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,03 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 2 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,37 гривны. То есть цена упала на 23 копейки.
Читайте также Курс, топливо и цены: какие изменения произойдут в новом 2025 году
По состоянию на 6 января курс НБУ будет такой:
- доллар – 42,08 гривны,
- евро – 43,33 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 3 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,85 гривны, продажа – по 42,45 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,49 гривны, продажа – по 42,50 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,73 гривны, продажа – 42,70 гривны.
Прогноз по курсу
Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, до середины 2025 года НБУ может держать курс на уровне 42 – 43 гривен. Сейчас Украина имеет едва ли не самые большие международные золотовалютные резервы.
На 1 января 2025 года Украина имеет рекорд международных резервов. На мой текущий прогноз, это где-то около 44 миллиардов долларов.
- По словам Монина, в декабре 2024 года Украина получила западного финансирования на сумму 9,3 миллиарда долларов.
- Кроме того, в августе 2024 года международные резервы составили более 42 миллиардов долларов. На тот момент это самая большая сумма с 2022 года.