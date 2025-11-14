Евро показало существенный рост: стоит ли валюта более 49 гривен
- Евро выросло более чем на 20 копеек и стоит почти 49 гривен, в то время как доллар подорожал на 3 копейки.
- Сегодня официальный курс евро составляет 48,88 гривны, а доллара – 42,06 гривны.
За последние сутки евро существенно выросло – более чем на 20 копеек. А с новой рабочей недели цена составит почти 49 гривен. Для сравнения, доллар подорожал всего на 3 копейки сегодня, а с понедельника цена почти не изменится.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,06 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 13 ноября. Официальный курс евро составляет 48,88 гривны, то есть цена выросла на 23 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 17 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,04 гривны;
- евро – 48,98 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 14 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,25 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,17 гривны, продажа – по 42,18 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,90 гривны, продажа – по 42,25 гривны.
Подорожает ли официальный курс?
По прогнозам финансового аналитика Андрея Шевчишина для 24 Канала, в конце 2025 года официальный курс доллара может быть на 1 – 2 гривны дороже, чем сейчас. Речь идет о диапазоне курса от 43 гривен до 44 гривен.
Интересно, что на 2026 год правительство Украины прогнозирует курс на уровне 45,7 гривны, а МВФ – на уровне 45,4 гривны.
В то же время если официальный курс доллара составит 43 – 44 гривны, то наличный курс, вероятно, будет где-то на 25 – 50 копеек выше этих показателей.