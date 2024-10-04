Официальное евро перед выходными обвалилось

НБУ опустил в цене как доллар, так и евро. Однако американская валюта потеряла лишь несколько копеек, а европейская подешевела почти на 20 копеек за последние сутки.

Официальный курс 4 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,22 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,52 гривны. Цена этой валюты упала на 19 копеек.

По состоянию на 7 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,18 гривны,

евро – 45,43 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 4 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,55 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,46 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,21 гривны, а продажа – 41,60 гривны.

Курс доллара с 7 октября

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе общая ситуация будет оставаться вполне адекватной обстоятельствам

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Незначительные текущие колебания в разных направлениях не станут чем-то необычным для рынка. Однако в недельном разрезе такие изменения будут малозаметными и будут выглядеть почти статично.

Обратите внимание! С 7 октября колебания валют будут достигать: 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,9 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).