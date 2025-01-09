Официальное евро рекордно упало в цене

НБУ опустил официальный курс евро с почти 44 гривен до 43,40 гривен. В то же время курс доллара остался почти не измененным за последние сутки.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,23 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 8 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,42 гривны. То есть цена упала на 45 копеек.

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По состоянию на 10 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,28 гривны,

евро – 43,55 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,15 гривны , продажа – по 42,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,80 гривны , продажа – по 42,85 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,10 гривны, продажа – 42,86 гривны.

Сколько будет стоить доллар

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе на межбанке курсовые колебания будут ожидаемыми.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Собственно все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима "управляемой гибкости".

По словам Лесового, официальный курс в течение недели может находиться в диапазоне 42 – 42,50 гривны за доллар.

Интересно! Зато на межбанке диапазон колебаний будет на уровне 42 – 42,50 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро, а на наличном рынке – 42 – 42,80 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.