Новая цена евро в банках и на черном рынке: как удивил курс сегодня

Пока доллар теряет цену в банках и на черном рынке, то курс евро наоборот растет. Цена валюты достигла максимального показателя в банках при покупке – 48,20 гривны за валюту.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,17 гривны (-3 копейки против 12 июня) и продажа по 41,75 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,42 гривны (+12 копеек), продажа – по 48,20 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,48 гривны (-7 копеек), а продать по 41,46 гривны (-12 копеек).

(-7 копеек), а продать (-12 копеек). Покупка евро по 47,94 гривны (+19 копеек), а продажа по 48,11 гривны (+11 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 12 июня, доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (+17 копеек), а продают по 41,61 гривне (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+17 копеек), а продают (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,60 гривны (+15 копеек), а продают по 48,10 гривны (без изменений).

Что прогнозирует банкир по доллару и евро

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что доллар на следующей неделе будет находиться в диапазоне 41,60 – 41,90 гривны, а евро – в пределах 46,50 – 47,50 гривны.

Как добавляет Лесовой, именно торги пары доллар/евро будет определять текущий курс европейской валюты, а прогнозируется, что 1 евро будет равняться 1,12 – 1,15 евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С начала июня спрос на доллары на 5% – 7% превышает предложение, что является вполне приемлемым показателем: то есть на рынке происходят живые процессы, не провоцирующие курс к росту.

Напоминаем! По состоянию на 13 июня НБУ установил историческую цену курс евро на уровне более 48 гривен за валюту.