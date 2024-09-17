НБУ повысил курсы официальных валют

Официальный курс евро подорожал до новой психологической отметки в 46 гривен. Ожидается, что завтра цена валюта пересечет эту отметку. Курс доллара также дорожает.

Официальный курс 17 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,35 гривны. То есть цена валюты выросла на 4 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 46 гривен. Соответственно, цена этой валюты выросла на 21 копейку.

По состоянию на 17 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,41 гривны,

евро – 46,12 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,25 гривны, а продажа – 41,70 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,65 гривны , а продажа – 41,80 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,70 гривны, а продажа – 41,67 гривны.

Сколько стоить доллар до конца 2024 года

Экономист Даниил Монин рассказал для 24 Канала, что в проекте госбюджета на следующий год курс доллара установили на уровне 45 гривен. Это может свидетельствовать о том, что НБУ начнет процесс плановой девальвации и продолжит девальвировать гривну несмотря на угрозу большей чем планировалось инфляции в этом году.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего С учетом проблем финансирования дефицита бюджета в этом году и в следующем году такой сценарий сейчас видится наиболее правдоподобным.

Обратите внимание! Курс до конца года может девальвировать до отметки в 43 – 44 гривны за доллар.