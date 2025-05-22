НБУ снова повысил одну из валют: доллар или евро прибавили в цене

За последние сутки НБУ опустил курс доллара на несколько копеек, зато курс евро после резкого спада снова повысил. Цена европейской валюты будет держаться в этом диапазоне еще и 23 мая.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 21 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,91 гривны. То есть цена выросла на 26 копеек.

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По состоянию на 23 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,49 гривны,

евро – 46,92 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 22 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,48 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,65 гривны.

Какого курса ждать перед летом

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в конце мая текущие курсовые изменения официального курса будут оставаться минимальными.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Кроме того, разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет малозаметной.

Ожидается, что доллар на межбанке будет в таком диапазоне – 41,60 – 41,90 гривны, а евро – на уровне 45,50 – 47 гривен за евро.

Зато на наличном банке курс доллара несколько иной – 41,60 – 41,80 гривны, а курс евро идентичен межбанковскому.