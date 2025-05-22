Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 21 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,91 гривны. То есть цена выросла на 26 копеек.
Смотрите также Экспорт российской нефти в Китай продолжает уменьшаться
По состоянию на 23 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,49 гривны,
- евро – 46,92 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 22 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,48 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,65 гривны.
Какого курса ждать перед летом
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в конце мая текущие курсовые изменения официального курса будут оставаться минимальными.
Кроме того, разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет малозаметной.
Ожидается, что доллар на межбанке будет в таком диапазоне – 41,60 – 41,90 гривны, а евро – на уровне 45,50 – 47 гривен за евро.
Зато на наличном банке курс доллара несколько иной – 41,60 – 41,80 гривны, а курс евро идентичен межбанковскому.