Курс НБУ взлетел: почему теперь это не доллар, а другая валюта

Доллар резко подорожал за последние сутки на 10 копеек, а на завтра цена будет оставаться на уровне 42,27 гривны за доллар. Зато евро рекордно взлетит до 49,51 гривны на 12 декабря, тем самым подорожав на 30 копеек.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,28 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 10 декабря. Официальный курс евро составляет 49,21 гривны, то есть цена выросла на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 12 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,27 гривны;

евро – 49,51 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 11 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42,15 гривны, продажа – по 42,57 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,45 гривны , продажа – по 42,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,30 гривны, продажа – по 42,70 гривны.

