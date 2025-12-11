Курс НБУ взлетел: почему теперь это не доллар, а другая валюта
- Официальный курс доллара США на 12 декабря составит 42,27 гривны, а евро – рекордные 49,51 гривны.
- На сегодня цена валюта также изменилась: доллар вырос до 42,28 гривны, а евро – до 49,21 гривны.
Доллар резко подорожал за последние сутки на 10 копеек, а на завтра цена будет оставаться на уровне 42,27 гривны за доллар. Зато евро рекордно взлетит до 49,51 гривны на 12 декабря, тем самым подорожав на 30 копеек.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,28 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 10 декабря. Официальный курс евро составляет 49,21 гривны, то есть цена выросла на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 12 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,27 гривны;
- евро – 49,51 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 11 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42,15 гривны, продажа – по 42,57 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,45 гривны, продажа – по 42,50 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,30 гривны, продажа – по 42,70 гривны.
Что будет с валютой в 2026 году?
Есть прогнозы, что валюта в новом году будет колебаться в диапазоне 44 и 46 гривнами за 1 доллар в зависимости от различных экономических сценариев. В частности влиять на курс то, продолжатся ли боевые действия, или увеличится помощь партнеров и тому подобное.
В то же время не стоит забывать, что продолжается режим управляемой гибкости, а потому НБУ будет продолжать удерживать стабильность на валютном рынке. Поэтому резких взлетов цены не стоит ожидать.
Интересно, что среди прогнозов есть то, что если война продолжится, то курс может подняться даже выше, чем прогнозируемый уровень. Также это будет зависеть еще и от тенденций по евро и других валютных трендов.