Курс НБУ злетів: чому тепер це не долар, а інша валюта

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,28 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 10 грудня. Офіційний курс євро становить 49,21 гривні, тобто ціна виросла на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також У Росії росте боргова криза: майже 20% росіян загрузли у "кредитній павутині"

Станом на 12 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 11 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Є прогнози, що валюта у новому році буде коливатися в діапазоні 44 та 46 гривнями за 1 долар залежно від різних економічних сценаріїв. Зокрема впливати на курс те, чи продовжаться бойові дії, чи збільшиться допомога партнерів тощо.

Водночас варто не забувати, що триває режим керованої гнучкості, а тому НБУ продовжуватиме утримувати стабільність на валютному ринку. Тому різких злетів ціни не варто очікувати.