Курс НБУ злетів: чому тепер це не долар, а інша валюта
- Офіційний курс долара США на 12 грудня становитиме 42,27 гривні, а євро – рекордні 49,51 гривні.
- На сьогодні ціна валюта також змінилася: долар виріс до 42,28 гривні, а євро – до 49,21 гривні.
Долар різко подорожчав за останню добу на 10 копійок, а на завтра ціна залишатиметься на рівні 42,27 гривні за долар. Натомість євро рекордно злетить до 49,51 гривні на 12 грудня, тим самим подорожчавши на 30 копійок.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,28 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 10 грудня. Офіційний курс євро становить 49,21 гривні, тобто ціна виросла на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 12 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,27 гривні;
- євро – 49,51 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 11 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,15 гривні, продаж – по 42,57 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,45 гривні, продаж – по 42,50 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,30 гривні, продаж – по 42,70 гривні.
Що буде з валютою у 2026 році?
Є прогнози, що валюта у новому році буде коливатися в діапазоні 44 та 46 гривнями за 1 долар залежно від різних економічних сценаріїв. Зокрема впливати на курс те, чи продовжаться бойові дії, чи збільшиться допомога партнерів тощо.
Водночас варто не забувати, що триває режим керованої гнучкості, а тому НБУ продовжуватиме утримувати стабільність на валютному ринку. Тому різких злетів ціни не варто очікувати.
Цікаво, що серед прогнозів є те, що якщо війна продовжиться, то курс може піднятися навіть вище, аніж прогнозований рівень. Також це залежатиме ще й від тенденцій щодо євро та інших валютних трендів.