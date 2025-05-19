ЕС докупит газа еще на 10 миллиардов евро, чтобы сделать запас на зиму

Европейский Союз может потратить до 26 миллиардов евро на пополнение газовых хранилищ в 2025 году. Это на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Европа делает запасы

После холодной зимы запасы газа уменьшились почти на две трети, поэтому страны имеют ограниченное время на восстановление резервов, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Несмотря на снижение цен на газ, трейдеры не спешат с закупками, надеясь на дальнейшее падение стоимости. Но такая задержка может привести к скачку цен в конце лета, когда спрос традиционно растет.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что ЕС придется импортировать на 45% больше сжиженного газа, чем в прошлом году, чтобы достичь минимального уровня заполнения хранилищ. Они также ожидают роста цен на газ на 10% уже этим летом.

Цены могут вырасти

В Еврогазе предупреждают, что чрезмерно быстрое пополнение хранилищ газа может вызвать новые ценовые скачки на рынке. Ситуацию осложняет вероятное возвращение Китая к активным закупкам СПГ, что создаст серьезную конкуренцию Европе за поставки.

К слову! Цены на газ в Европе выросли до двухлетнего максимума из-за холодной зимы.