Путин снова шантажирует Европу газом и собрался искать "более надежных партнеров"
- Путин рассматривает возможность немедленного прекращения поставок газа в Европу, поскольку там планируют отказаться постепенно.
- Диктатор заявил, что поручит своим чиновникам рассмотреть этот вопрос вместе с российскими компаниями.
Сейчас европейские страны пытаются постепенно отказываться от российского газа. Однако Владимир Путин считает, что ждать окончания этого процесса невыгодно для Кремля.
В разговоре с пропагандистами диктатор предположил, что прекратить поставки в Европу можно прямо сейчас. Детали передают оппозиционные СМИ в среду, 4 марта.
Путин выразил недовольство тем, что в Европе планируют усиливать ограничения на покупку российского газа, в частности сжиженного, вплоть до полного отказа в 2027 году.
А сейчас открываются другие рынки. И, возможно, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Выйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?
– сказал президент страны-агрессора.
Он также отметил, что в этом якобы нет никакой политической подоплеки. По мнению диктатора, если доступ к рынку россиянам в конце концов закроют, то им стоит уже искать новых "надежных партнеров".
Однако пока это не принятое решение, а лишь "мысли вслух" – Путин поручит правительству рассмотреть вопрос вместе с компаниями.
Напомним, по данным аналитиков Bruegel, в 2025 году Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в ЕС. Лидерами экспорта остаются Норвегия (97,1 миллиарда кубических метров), США (82,9) и Алжир (38,6), тогда как российские компании поставили европейцам лишь около 38 миллиардов кубических метров.
- К слову, ранее страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа в 2027 году. Против этого решения традиционно голосовали Словакия и Венгрия, которые получают российский газ по трубопроводу "Турецкий поток".
- Интересно, что Путин уже "предупреждал" о провокациях на этом объекте. По информации российских спецслужб, враги якобы уже готовят новый теракт на дне Черного моря.