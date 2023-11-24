Исторический максимум: какие рекордные запасы газа в хранилищах ЕС
Источник:Breugel
Европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 90% еще до конца лета. В настоящее время наполненность европейских хранилищ газа достигла исторического максимума.
В преддверии зимы запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на историческом максимуме. К тому же, цена на газ стабилизировалась и держится на уровне средних показателей за последние 12 лет.
Читайте также: Теперь без "Газпрома": Молдова будет получать азербайджанский газ
Это свидетельствует о том, что ЕС нашли альтернативу российскому газу и научились заранее готовиться к зиме.
Наполненность газохранилищ ЕС
- В газовых хранилищах сконцентрировано 109,779 миллиарда кубометров газа – что на 3,2 миллиарда кубометров больше исторического максимума к этому моменту.
- Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали добиться таких показателей только до ноября.
- Доля российского газа в 2021 году составляла 45-48%, а сейчас упала до 13% – за третий квартал 2023 года.
- Цены на газ стабилизировались на уровне около 300 долларов за тысячу кубометров – это примерно средняя цена с 2011 года.
Показатели экспорта российского газа в Европу
Расчеты, основанные на данных Европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома" о транзите газа через Украину, указывают на уменьшение среднесуточного объема экспорта российского природного газа в Европу:
- 82,5 миллиона кубометров в первой половине текущего месяца из предыдущих 88,4 миллиона кубометров в октябре.
- Общий объем поставок "Газпрома" в Европейский Союз с 1 по 15 ноября через "Турецкий поток" и Украину достигло близко 1,2 миллиарда кубометров. За весь октябрь экспорт составил 2,74 миллиарда кубометров.
- Экспорт природного газа "Газпрома" в Европу с начала года составил около 24,4 миллиарда кубометров.