Исторический максимум: какие рекордные запасы газа в хранилищах ЕС

Европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 90% еще до конца лета. В настоящее время наполненность европейских хранилищ газа достигла исторического максимума.

В преддверии зимы запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на историческом максимуме. К тому же, цена на газ стабилизировалась и держится на уровне средних показателей за последние 12 лет.

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Это свидетельствует о том, что ЕС нашли альтернативу российскому газу и научились заранее готовиться к зиме.

Наполненность газохранилищ ЕС

В газовых хранилищах сконцентрировано 109,779 миллиарда кубометров газа – что на 3,2 миллиарда кубометров больше исторического максимума к этому моменту.

Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали добиться таких показателей только до ноября.

Доля российского газа в 2021 году составляла 45-48%, а сейчас упала до 13% – за третий квартал 2023 года.

Цены на газ стабилизировались на уровне около 300 долларов за тысячу кубометров – это примерно средняя цена с 2011 года.

В 2021 году объемы накопленного газа составляли 83 млрд кубометров. Поэтому за 2 года его количество выросло почти на 40%.

Показатели экспорта российского газа в Европу

Расчеты, основанные на данных Европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома" о транзите газа через Украину, указывают на уменьшение среднесуточного объема экспорта российского природного газа в Европу: