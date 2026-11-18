Украинское законодательство предусматривает малоизвестные финансовые льготы для пожилых людей, которые не начисляются автоматически. Чтобы деньги начали стабильно поступать на банковскую карту, придется самостоятельно проявить инициативу.

Кому именно будет назначена дополнительная выплата в декабре

Речь идет о неработающих гражданах, вышедших на заслуженный отдых и самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей. Такие украинцы имеют законное право на ежемесячную надбавку в размере 150 гривен. Эта государственная гарантия распространяется на получателей пенсий по возрасту, инвалидности или выслуге лет, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Важный нюанс заключается в том, что ребенок при этом не должен получать никакой другой социальной помощи. Поскольку Пенсионный фонд не имеет доступа к базам данных, подтверждающим факт содержания ребенка, для получения средств необходимо лично обратиться в учреждение.

Заявителю необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку и свидетельство о рождении ребенка. Кроме того, понадобится специальная справка от органа местного самоуправления или управления жилищного фонда, официально подтверждающая факт самостоятельного воспитания несовершеннолетнего.

В каких случаях надбавку могут отменить

Финансовая поддержка действует ровно до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет, но существуют строгие ограничения в отношении статуса самого пенсионера. Если человек решит официально устроиться на работу или открыть ФЛП, выплаты немедленно прекращаются.

"Граждане должны уведомить ПФУ об изменении жизненных обстоятельств, иначе потом придется вернуть излишне выплаченную сумму", – предупреждают специалисты фонда.

Какие еще финансовые бонусы доступны украинским пенсионерам

Помимо выплат на детей, украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные бонусы. Как уже сообщалось, наиболее распространенной является автоматическая возрастная доплата: после 70 лет пенсионерам добавляют 300 гривен, с 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

Важно! Главное условие для получения этой компенсации заключается в том, чтобы общая сумма пенсии не превышала порог в 10 340 гривен.

Также стоит напомнить, что многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей, имеют законное право на доплату от 908 гривен. А для военных пенсионеров предусмотрена специальная надбавка, размер которой в 2026 году вырос до 1297 гривен.