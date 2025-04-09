Фальшивые деньги снова в обращении: вернулся ли объем поддельных гривен на довоенный уровень

В 2024 году на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось 5,1 поддельных, что значительно меньше объемов подделки евро или долларов. Однако это вдвое больше, чем в 2023 году. Итак, очевидно, фальшивомонетчики адаптировались к военному времени в Украине.

Объем поддельных денег растет

За последние 10 лет наибольший объем поддельных гривен обнаружили в ковидные 2020 и 2021 годы. Из-за карантинных ограничений люди, боясь потерять доступ к своим деньгам, активно обналичивали их в материале для 24 Канала рассказывает Мария Балицкая, аналитик "Вокс Украина".

Читайте также Рынок капитала должен готовиться к инвестициям на послевоенное восстановление – НБУ

Например, за 2020 год объем наличности в обращении (в денежном выражении) вырос на 26%, хотя в среднем за последние 24 года он ежегодно рос на 14%. Злоумышленники воспользовались этим моментом и активизировались, в результате чего количество поддельных гривен в 2021 году выросло до 7,1 купюр на миллион настоящих по сравнению с 2,9 в 2019 году и 5,5 в 2020 году.

Полномасштабное вторжение в 2022 году на фальшивомонетчиков повлияло так же, как и на весь остальной бизнес: нарушились логистика, пути доставки материалов и каналы реализации. Но уже в 2024 году преступники адаптировались к обстоятельствам, и поэтому объемы подделок вернулись почти на уровень ковидного 2020 года, отмечают в НБУ.

Количество ежегодно выявленных поддельных банкнот гривны на миллион настоящих банкнот в обращении / Инфографика "Вокс Украина"

Где чаще всего сбывают фальшивые деньги

Фальшивые банкноты чаще всего обнаруживают в точках с большим оборотом наличности: супермаркетах, заведениях быстрого питания, общественном транспорте и даже банкоматах с функцией приема наличных.

Технологические решения банков для выявления подделок становятся все более эффективными, но и мошенники продолжают адаптироваться.

По статистике Нацбанка чаще всего подделывают банкноты старого образца:

номиналом 500 гривен образца 2006 года,

200 гривен образца 2007 года,

100 гривен образца 2005 года.

Обратите внимание! Банкноты нового поколения имеют усиленную систему защиты, поэтому подделать их сложнее.

Распределение подделок национальной валюты по номиналу / Инфографика НБУ

Элементы защиты украинской банкноты номиналом 1000 гривен / Инфографика НБУ

Какой объем долларов и евро себя поддельных денег

Львиная доля изъятых поддельных иностранных банкнот в Украине приходится на доллары США, доля поддельных евро значительно меньше.

Среди фальшивых долларов лидируют купюры номиналом 100 и 50 долларов. Среди евро чаще всего подделывают банкноты номиналом 200, 100 и 50 евро.

Распределение по номиналу подделок иностранной валюты, изъятых из обращения в Украине / Инфографика НБУ

Какова ситуация с фальшивыми деньгами в Европе

5,1 поддельных банкнот гривны на 1 миллион банкнот – это много или мало? Для сравнения, согласно данным Европейского центрального банка, в странах еврозоны в 2024 году выявляли 18 поддельных банкнот евро на миллион настоящих.

И это еще хороший показатель, ведь в 2014 году соотношение составляло 48 подделок к 1 миллиону настоящих купюр. Одна из причин такой популярности евро у фальшивомонетчиков – широкая международная распространенность евро. В то же время защитные технологии евробанкнот совершенствуются, и ЕЦБ регулярно внедряет новые уровни безопасности, чтобы уменьшить количество подделок.

Количество ежегодно выявленных поддельных банкнот евро на миллион настоящих банкнот / Инфографика ЕЦБ

Защитные элементы евро / Инфографика ЕЦБ

Первые банкноты евро появились в 2002 году вместе с введением общей валюты ЕС. Они выпускались в семи номиналах – от 5 евро до 500 евро – и до сих пор находятся в обращении. Впоследствии была разработана новая серия, известную как "Европа", которая должна была повысить защиту от подделок и сделать банкноты более долговечными.

Она получила такое название из-за изображения мифологической принцессы Европы, появившегося среди новых элементов безопасности. Банкноты этой серии постепенно вводились в обращение, однако 500 евро с 2019 года не выпускают.

Почему новую серию евро труднее подделать, чем первую

Рельефная печать

В банкнотах первой серии рельефность ощущалась лишь на некоторых элементах, тогда как в новой серии сделали более выпуклыми основное изображение, надписи и большое число номинала.

Водяной знак

По-прежнему, при рассмотрении банкноты на свет можно увидеть водяной знак с номиналом. Однако в первой серии это было просто число и основное изображение, а в серии "Европа" добавили портрет мифологической Европы, что усложнило подделку.

Защитная лента

В старых банкнотах темная линия, появлявшаяся на свету, содержала номинал и слово "EURO". В новой серии вместо этого использован символ "€", что сделало фальсификацию более сложной.

Голограмма (элемент SPARK)

Первая серия имела голограмму, на которой отображались номинал и символ "€". В серии "Европа" добавили еще и портрет Европы, что стало дополнительным средством защиты.

Цифра номинала купюры, меняющая цвет

В первых банкнотах номинал просто печатали, тогда как в серии "Европа" он меняет цвет с зеленого на синий и создает эффект движения света, что усложняет подделку.

Интересно! По состоянию на 2023 год уровень подделки доллара США составляет 12,5 фальшивых банкнот на миллион настоящих. По максимальным оценкам этот показатель может достигать 25 банкнот, что все равно значительно лучше 2006 года, когда на миллион настоящих банкнот приходилось 100 подделок.

Какие еще валюты, кроме доллара и евро, часто подделывают

Английский фунт стерлингов также пользуется популярностью среди фальшивомонетчиков – в 2023 году выявлено 25 поддельных банкнот на миллион настоящих. Однако Банк Англии сообщает, что количество подделок сократилось благодаря постепенному изъятию бумажных купюр с 2016 года и переходу на полимерные банкноты.

Пятифунтовая банкнота в Англии: (а) бумажная, (b) полимерная / Инфографика из открытых источников

Похожий эффект от использования пластиковых банкнот был и в Канаде. В 2010-х там постепенно заменили бумажные купюры на полимерные, и это существенно уменьшило количество фальшивых банкнот. Если в 2004 году выявляли 240 подделок на миллион настоящих купюр, то в 2023 году – только 7.

Что известно о дизайне украинской гривны

Хотя полимерные банкноты в Украине пока не планируют вводить из-за дороговизны, однако украинские гривны тоже изготовлены из износостойкого материала - специальной бумаги, изготавливаемой из хлопка. Для номинала 1000 гривен в ее состав добавляют 20% льна. Бумага из хлопка более прочная и пластичная, чем бумага из древесины, а добавление льна делает ее еще более устойчивой.

Краска для купюр тоже используется специальная, устойчива к износу и агрессивной среде, например, к стирке или воздействию температур. Поэтому ни при каких обстоятельствах гривны не должны "пачкать" ткань, кошелек или кожу.

Дизайн гривны постоянно обновляют для усложнения подделки. Так, гривна четвертого поколения, появившаяся в 2015 году, содержит "оконную" защитную ленту (когда при изменении угла наклона купюры меняется направление движения фонового изображения) и элемент SPARK (когда на некоторых участках банкноты изображение меняет цвет, если наклонить купюру).

Как действовать при подозрении на фальшивую купюру

Украинские купюры нового образца имеют более 20 элементов защиты, что позволяет быстро выявлять подделки без особых устройств. Чтобы проверить деньги, достаточно осмотреть их на свету, почувствовать на ощупь и повернуть под разным углом. Информацию о том, какие именно защитные знаки должны при этом проявиться, можно найти на сайте НБУ. В 2021 году НБУ запустил проект #АнатомияГривни, чтобы научить украинцев быстро идентифицировать фальшивые банкноты.

Информацию о защите долларов США можно найти на сайте Бюро гравировки и печати Министерства финансов США, а о евро – на сайте Европейского центрального банка.

Если банкнота вызывает подозрения, ее подлинность можно проверить обратившись в банк, который передаст ее на бесплатную экспертизу в НБУ. После проверки настоящие банкноты возвращаются владельцу, а поддельные изымаются без компенсации и передаются Национальной полиции для расследования.