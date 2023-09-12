Заморозка тарифов: какие коммунальные платежи могли бы быть у украинцев
Источник:ProДеньги
Правительство заморозило коммунальные платежи для украинцев. Введенный мораторий должен зафиксировать размер коммуналки до конца отопительного сезона.
Реальная цена тарифов в Украине
Потребитель не может узнать себестоимость тарифа. Поскольку учитывается не только цена закупки, но и транспортировка, заработная плата работников и обслуживание сети.
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Экспертка в сфере ЖКХ Кристина Ненно считает, что если бы не мораторий на коммунальные услуги, тарифы были бы значительно выше, сообщает 24 Канал. Вероятно, с нынешним уровнем дохода украинцы не смогли бы оплатить полную коммуналку.
Здесь нет стопа по тарифам, там бы уже каждое коммунальное предприятие диктовало свои правила. Поскольку в Украине действует мораторий, им ничего не остается, как подстраиваться под эти реалии, они смотрят, на чем можно сэкономить, что можно не ремонтировать и т.д.
Ненно подчеркивает, что тарифы обязательно возрастут по окончании моратория. Ведь значительное количество коммунальных предприятий требует ремонта и восстановления.
Эксперт также считает проблемой – отсутствие единой формулы вычисления тарифов, согласно которой можно проследить динамику зимней цены. Коммунальные предприятия не публикуют такую информацию.
В принципе, какая у нас проблема? Например, тарифы на горячую воду и отопление устанавливаются коммунальными предприятиями, затем они передают якобы экономически обоснованные тарифы в органы местного самоуправления, где они, собственно, и принимаются. В общем, коммунальные предприятия должны обнародовать все эти цифры, чтобы потребители понимали, что конкретно заложен в тот или иной тариф.
– подчеркнула Ненно
Вопрос насколько вырастут тарифы – открытый. Говоря об электроэнергии, следует понимать, что рост цены за киловатт-час до 2,64 гривны не покрывает все расходы предприятий. Коммунальщики говорят, что реальная стоимость этого тарифа достигает 7 гривен за киловатт-час.