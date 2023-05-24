Когда отменят фиксированный курс: в НБУ назвали условие

В Нацбанке намерены отменить валютные ограничения. Однако конкретные сроки сейчас не устанавливаются, ведь для этого нужно наступление соответствующих экономических условий. Впрочем, ситуация может проясниться уже до конца июня.

Условия важнее сроков

Как объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный, программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает, что до конца июня регулятор должен согласовать стратегию валютной либерализации – перехода к элементам рыночного курсообразования. Именно тогда можно будет говорить о сроках отмены валютных ограничений.

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Впрочем, отметил он, для создания соответствующих экономических условий, ожидать снятия ограничений не стоит.

Мы пока не планируем отказа от фиксированного курса. Но мы планируем создать предпосылки, которые позволят Нацбанку постепенно возвращаться к рыночным устоям курсообразования. Мы не привязаны к календарю событий – мы привязаны к созданию предпосылок,

– объяснил Пышный.

Чего хотят в Нацбанке

По словам главы регулятора, прежде всего, Нацбанк будет пересматривать ограничения, отмена которых позволит обеспечить приток в Украину капитала. Так, новые кредиты и инвестиции получат "максимальный режим содействия". Ведь это позволит инвестировать в:

создание новых рабочих мест;

возобновление платежеспособности украинских предприятий.

Если мы увидим постоянную тенденцию, когда и в апреле, и в мае, и в июне наши мероприятия дают постоянный эффект – снижение инфляции, рост депозитных ставок и доверия, – тогда Нацбанк будет динамично двигаться в вопросах, связанных с пересмотром административных ограничений. В том числе, их отменой,

– резюмировал глава НБУ.

Обратите внимание! По оценкам НБУ, без фиксации курса прошлогодняя инфляция составила бы около 34% вместо 26,6%.

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