Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка
27 ноября 2024, 13:12Читати новину українською
Украина получила финансирование от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Сумма составила 4,8 миллиарда долларов.
Финансирование от Всемирного банка
Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Эти инвестиции предназначены для реализации реформ:
- социальной и образовательной сферы,
- сферы здравоохранения,
- агропроизводителей
- проектов восстановления.
Чрезвычайно благодарным Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансово помогают в рамках проекта PEACE. Спасибо Всемирному банку за постоянную вовлеченность и активную поддержку инициатив, которые укрепляют Украину.
Всего в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 миллиардов долларов.