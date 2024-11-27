Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка

Украина получила финансирование от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Сумма составила 4,8 миллиарда долларов.

Финансирование от Всемирного банка

Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Читайте также "Сделаем страну великой": почему экономические реформы и политика Трампа могут провалиться

Эти инвестиции предназначены для реализации реформ:

социальной и образовательной сферы,

сферы здравоохранения,

агропроизводителей

проектов восстановления.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Чрезвычайно благодарным Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансово помогают в рамках проекта PEACE. Спасибо Всемирному банку за постоянную вовлеченность и активную поддержку инициатив, которые укрепляют Украину.

Всего в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 миллиардов долларов.