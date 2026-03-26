"Мы можем потерять страну": Гетманцев заявил о проблемах с финансированием от партнеров

Народный депутат Украины, а также глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сделал новое заявление. Даниил Гетманцев считает, что страна находится на грани финансовой катастрофы.

Что именно Гетманцев считает "катастрофой"?

По его мнению, на это влияет ряд факторов, о чем сообщил нардеп во время выступления в Верховной Раде.

Даниил Гетманцев сказал, что в прошлом году Украина не выполнила 14 индикаторов программы Ukraine Facility. Поэтому Киев не получил 3,9 миллиарда евро.

Даниил Гетманцев Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Причем 300 миллионов из них сгорают полностью. В первом квартале через несколько дней этого года. В этом первом квартале мы не выполнили уже 5 индикаторов из 5.

Он отметил: если Украина не примет "4 очень важных закона", то не получит 3,3 миллиарда долларов от Всемирного банка.

Гетманцев предупредил, что под угрозой также:

кредит от Европейского Союза на 90 миллиардов евро; сотрудничество с Международным валютным фондом.

Напомним! Украина действительно может не получить 8,1 миллиарда долларов от МВФ, если депутаты не примут некоторые соответствующие законы. Об этом писали в Bloomberg. Дедлайн – конец марта текущего года.

Мы с вами продолжаем нашу политическую деятельность в стиле УНР 1918 года. Мы можем так потерять страну, – сказал Гетманцев.

Он добавил, что хочет обратиться в Кабмин. Нардеп отметил, что сейчас не время для популизма, поиска популярных решений "вроде кэшбека" или фоток в Instagram. По его мнению, сейчас – время для системной работы.

