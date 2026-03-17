Что известно о повышении цен на топливо?

Он объяснил, что сейчас в фокусе – одновременное повышение цен различными сетями АЗС, о чем говорится в Telegram-канале Даниила Гетманцева.

Гетманцев отметил, что это больше похоже на сговор, чем на конкуренцию.

По результатам рассмотрения обращения Антимонопольный комитет начал дело по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий на рынке бензина и дизельного топлива,

– написал Гетманцев.

Он добавил, что в случае установления нарушений предусмотрены штрафы. Они составляют до 10% годового дохода компаний.

Заметьте! Даниил Гетманцев сообщил, что сейчас идет расследование, а ситуация находится на контроле.

В ответе, которую продемонстрировал Гетманцев, говорится о том, что предварительный анализ свидетельствует: на формирование цен на топливо влияет ряд объективных факторов, в частности:

внезапный рост спроса на топливо;

ситуация на рынках закупки;

сокращение предложения горючего;

рост логистических расходов;

рост мировых котировок бензина и дизельного топлива.

В то же время наличие таких факторов само по себе не исключает возможности антиконкурентного поведения участников рынка. Поэтому Комитет начал рассмотрение дела 9 марта текущего года.

Напомним, что глава комитета Павел Кириленко ранее уже называл причины повышения цен на топливо:

увеличение спроса;

сокращение запасов;

повышение фактической стоимости топлива;

рост стоимости логистики;

ограничение сравнения условий хранения;

сокращение предложения от европейских поставщиков.

Важно! Также он отметил остановку крупнейшего НПЗ в Украине.

