ЕС выделит Украине 1,9 миллиарда евро до конца месяца

Европейский Союз выделит в июне для Украины 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки. Деньги поступят по программе Ukraine Facility.

Когда поступят деньги для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен объяснила, что средства будут выделены до конца месяца.

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Сегодня я также могу объявить, что до конца этого месяца мы предоставим Украине дополнительные 1,9 миллиарда евро из нашего Украинского механизма финансирования. Это связано с комплексной стратегией реформ и инвестиций, которую одобрила Украина. Она называется "Украинский план",

– сказала она.

"Украинский план" включает реформирование сектора правосудия и антикоррупционную реформу. Также он является основой для того, чтобы сделать Украину привлекательной для бизнеса и инвесторов.

Около 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будет конфискована в июле, по словам Урсулы фон дер Ляйен.

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